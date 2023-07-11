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RT опубликовал видео работы ТОС-1А «Солнцепёк» на Запорожском направлении

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RT опубликовал кадры уничтожения укрепрайона ВСУ на Запорожском направлении при помощи ТОС-1А «Солнцепёк».

Огнемётчики Восточного военного округа из Амурской области рассказывают, что ТОС отрабатывает по врагу буквально за минуты и под прикрытием уезжает с позиции, а координат этого подразделения группировки «Восток» нет ни на одной карте.

«Первый разрыв — это распыляется мелкодисперсионная смесь, которая проникает во все отверстия. Второй подрыв воспламеняет эту смесь», — рассказал российский военнослужащий.

Выжить в эпицентре и в радиусе 200 м от такого удара практически невозможно. Температура в эпицентре взрыва — 3000 °С, в небе — ядовитый дым, на земле — пламя и пепел.

Ранее российский боец с позывным Карлссон рассказал военкору RT Владу Андрице о прячущихся в мусоре и норах солдатах ВСУ.

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