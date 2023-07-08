Российский боец рассказал о прячущихся в мусоре и норах солдатах ВСУ

Российский боец с позывным Карлссон рассказал военкору RT Владу Андрице о прячущихся в мусоре и норах солдатах ВСУ.

По его словам, бойцы ВСУ в городе прячутся в мусоре, подвалах и так называемых норах — это узкий лаз в пространство, спрятанное под руинами. Там российские военные и выслеживают их.

«Они прячутся в «норы», в подвалы либо просто в горе мусора могут лежать... Мне кажется, что у них просто нет выбора, если они сдают позиции, то их расстреливают», — рассказал он.

Также, как отметил Карлссон, целями российских войск становятся вражеские группы, которые пытаются производить ротацию на окраинах города.

«Есть определённые дома, шесть человек, например, вышли по трое, зашли в этот дом и ждут следующие шесть человек. В этом доме они меняются, и вот мы ждём, пока они все вместе соберутся в одном доме, и уже [бьём]... Днём пристреливаем туда рядышком, а ночью бьём», — рассказал он.

Против беспилотников противника работают специальные комплексы и пушки. Дроны ВСУ, которые удаётся посадить, тщательно изучают, каждую их деталь анализируют.

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