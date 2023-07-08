Корреспондент RT Сами Абу Деяб рассказал, что в рамках гуманитарной инициативы власти ДНР устроили встречи украинских военнопленных с семьями.

Один из пленных, с которым пообщался корреспондент, назвал своё участие в конфликте ошибкой, добавив, что киевский режим обманом заставил его воевать с соседями и родственниками.

Власти обманывали и их семьи, говоря, что военные пропали без вести. Найти своего мужа одной из девушек помогла российская сторона.

«Я обращалась ко всем украинским властям, куда только можно, выходила на митинги... Там не помогло, поехала в Европу... Посольства различные, выходила на телевидение», — заявила она, отметив, что в итоге решила обратиться к российской стороне.

Ранее российский боец с позывным Карлссон рассказал военкору RT Владу Андрице о прячущихся в мусоре и норах солдатах ВСУ.