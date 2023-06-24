«В ответ на удар по мосту через Чонгарский пролив»: российские войска уничтожили склад ВСУ с ракетами Storm Shadow

На украинской авиабазе в районе населённого пункта Староконстантинов (Хмельницкая область) уничтожен склад ВСУ с крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ, подчеркнув, что это стало ответом на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив. Кроме того, ВКС России нанесли удар по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах «Канатово» и «Днепр». Также были уничтожены два хранилища топлива для военной техники ВСУ в ДНР и три склада боеприпасов украинских войск в ДНР и Запорожской области.

В ночь на 24 июня ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах «Канатово» в Кировоградской области, а также «Днепр». Как сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.

«23 июня в ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе в районе населённого пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожен склад с крылатыми ракетами Storm Shadow», — добавил он.

Вдобавок, возле Днепропетровска уничтожены два хранилища топлива для военной техники группировки ВСУ, неподалёку от Северска и Сухой Балки (ДНР) — два склада боеприпасов 45-й артиллерийской бригады и 109-й бригады территориальной обороны ВСУ, в районе Малых Щербаков (Запорожская область) — склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразила 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 124 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено 24 украинских беспилотных летательных аппарата в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ситуация в зоне СВО

Также в Минобороны РФ сообщили об отражении безуспешных попыток ВСУ вести наступательные действия на четырёх направлениях в зоне СВО.

Так, на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа военнослужащие группировки войск «Восток» отразили три атаки противника в районах н.п. Макаровка, Новосёлка (ДНР) и Левадное (Запорожская область). При этом уничтожены два танка и шесть боевых бронированных машин из числа резервов ВСУ, выдвигавшихся в направлении Новополя (ДНР) и Новодаровки (Запорожская область).

На Запорожском направлении российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ вблизи н.п. Яблоково. Авиация поразила скопления живой силы и техники противника возле Преображенки и Новоданиловки.

Потери ВСУ на этих направлениях превысили 170 человек, три танка, три БМП, 12 боевых бронемашин, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б» и одна Д-20.

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На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск в течение прошедших суток успешно отражены девять атак противника в районах н.п. Весёлое, Артёмовск, Авдеевка, Первомайское и Марьинка (ДНР). Уничтожено более 245 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, семь пикапов, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Бахмутовском тактическом направлении авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и военной техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ.

На Краснолиманском направлении группировкой войск «Центр» отражены четыре атаки подразделений ВСУ в Серебрянском лесничестве. Также было нанесено поражение подразделениям 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ неподалёку от Невского (ЛНР) и Торского (ДНР). Кроме того, пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп в районах Ямполовки, Торского (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).

За сутки потери украинских войск превысили составили свыше 100 солдат, одну БМП, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.

На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск поразила живую силу и технику ВСУ в районах н.п. Новомлынск и Тимковка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Вдобавок, уничтожены три украинских ДРГ возле Ягодного и Берестового (Харьковская область). Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», две самоходные артиллерийские установки «Акация» и две самоходные гаубицы «Гвоздика».