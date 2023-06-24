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МО: склад ВСУ с ракетами Storm Shadow уничтожен на авиабазе в Хмельницкой области

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Склад Вооружённых сил Украины, на котором хранились крылатые ракеты Storm Shadow британского производства, уничтожен на авиабазе в Хмельницкой области, сообщили в Минобороны России.
МО: склад ВСУ с ракетами Storm Shadow уничтожен на авиабазе в Хмельницкой области
  • РИА Новости

Как отметили в ведомстве, уничтожение склада является ответом на удар украинской армии по Чонгарскому мосту.

22 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, обстрел Чонгарского моста на границе между Крымом и Херсонской областью не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.

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