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ВС России уничтожили на Донецком направлении более 245 боевиков ВСУ

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В Минобороны России заявили, что российские войска на Донецком направлении уничтожили более 245 боевиков ВСУ.
ВС России уничтожили на Донецком направлении более 245 боевиков ВСУ
  • РИА Новости

«В ходе боевых действий уничтожены более 245 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, семь пикапов, а также гаубицы Д-20 и Д-30», — отмечается в заявлении министерства.

Вместе с этим Минобороны России добавило, что на Бахмутовском тактическом направлении российские силы ударили по технике и украинским боевикам 35-й и 36-й бригад морской пехоты.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили два хранилища топлива для военной техники ВСУ под Днепропетровском.

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