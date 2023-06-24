ВС России уничтожили на Донецком направлении более 245 боевиков ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска на Донецком направлении уничтожили более 245 боевиков ВСУ.

«В ходе боевых действий уничтожены более 245 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, семь пикапов, а также гаубицы Д-20 и Д-30», — отмечается в заявлении министерства.

Вместе с этим Минобороны России добавило, что на Бахмутовском тактическом направлении российские силы ударили по технике и украинским боевикам 35-й и 36-й бригад морской пехоты.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили два хранилища топлива для военной техники ВСУ под Днепропетровском.