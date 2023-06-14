«Только на линии боевого соприкосновения»: МО РФ сообщило о 7,5 тысячи убитых и раненых солдат ВСУ c 4 июня
В Министерстве обороны РФ назвали число потерь ВСУ с 4 июня, когда киевский режим перешёл в наступление в зоне проведения специальной военной операции.
«Всего с 4 июня украинские вооружённые силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, не считая военнослужащих, погибших в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, в течение прошедших суток подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, продолжая нести значительные потери в живой силе и технике.
Так, на Времевском выступе в районе Макаровки (ДНР) самоотверженными и грамотными действиями обороняющихся подразделений группировки войск «Восток» отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ при поддержке четырёх танков и 11 боевых бронированных машин. Украинские войска потеряли четыре танка и семь боевых бронемашин.
Возле Пречистовки (ДНР) успешно отражены атаки двух ротных тактических групп ВСУ, которые потеряли пять танков и пять боевых бронемашин. Ещё пять танков ВСУ были подбиты неподалёку от Ровнополя (ДНР), Левадного (Запорожская область) и совхоза «Октябрь».
На Запорожском направлении ударами штурмовой авиации была сорвана атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Жеребянки (Запорожская область).
Общие потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили более 800 украинских военнослужащих, уничтожено 20 танков, четыре БМП, 15 боевых бронемашин, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».
На Донецком направлении подразделениями Южной группировки войск отражены две атаки в районах населённых пунктов Первомайское и Петровское (ДНР). Украинские войска потеряли более 205 солдат, две боевые бронемашины, семь автомобилей и две гаубицы Д-20.
Удар ВС РФ
В ночь на 14 июня Вооружённые силы РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наёмников, а также по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.
Также в ведомстве сообщили, что авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 137 районах. В районе города Запорожья уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
Кроме того, возле Новоандреевки (Запорожская область) уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, а около населённых пунктов Северск Малый и Часов Яр (ДНР) — склады боеприпасов 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотной бригад ВСУ.
Средства ПВО перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS. В ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях было сбито 20 украинских беспилотников.
- ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наёмников
Ситуация на направлениях СВО
В Минобороны РФ рассказали о ситуации на линии соприкосновения.
На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск пресекла деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области. Уничтожены до 30 украинских боевиков, боевая бронемашина, два автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства.
На Краснолиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в ЛНР и ДНР, а также в Серебрянском лесничестве. Возле Григоровки (ДНР) ликвидирована украинская ДРГ. Украинские войска потеряли до 60 военнослужащих, одну БМП, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Д-20 и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».
На Херсонском направлении уничтожены до 50 солдат ВСУ, девять автомобилей и самоходная артиллерийская установка «Акация».
- Минобороны: ВС России ликвидировали более 205 украинских военных на Донецком направлении
- Минобороны: ВС России в районе Запорожья уничтожили радиолокационную станцию П-18
- Минобороны России: с 4 июня ВСУ потеряли около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными
- ВС России в ночь на 14 июня нанесли групповые удары по местам сосредоточения резервов ВСУ