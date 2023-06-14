«Только на линии боевого соприкосновения»: МО РФ сообщило о 7,5 тысячи убитых и раненых солдат ВСУ c 4 июня

ВСУ с 4 июня, когда началось наступление киевского режима, только на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ. При этом в ведомстве отметили, что в эту статистику не включены украинские солдаты, погибшие в глубине территории Украины в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации. В течение прошедших суток подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, добавили в министерстве.

В Министерстве обороны РФ назвали число потерь ВСУ с 4 июня, когда киевский режим перешёл в наступление в зоне проведения специальной военной операции.

«Всего с 4 июня украинские вооружённые силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, не считая военнослужащих, погибших в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в течение прошедших суток подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, продолжая нести значительные потери в живой силе и технике.

Так, на Времевском выступе в районе Макаровки (ДНР) самоотверженными и грамотными действиями обороняющихся подразделений группировки войск «Восток» отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ при поддержке четырёх танков и 11 боевых бронированных машин. Украинские войска потеряли четыре танка и семь боевых бронемашин.

Возле Пречистовки (ДНР) успешно отражены атаки двух ротных тактических групп ВСУ, которые потеряли пять танков и пять боевых бронемашин. Ещё пять танков ВСУ были подбиты неподалёку от Ровнополя (ДНР), Левадного (Запорожская область) и совхоза «Октябрь».

На Запорожском направлении ударами штурмовой авиации была сорвана атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Жеребянки (Запорожская область).

Общие потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили более 800 украинских военнослужащих, уничтожено 20 танков, четыре БМП, 15 боевых бронемашин, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

На Донецком направлении подразделениями Южной группировки войск отражены две атаки в районах населённых пунктов Первомайское и Петровское (ДНР). Украинские войска потеряли более 205 солдат, две боевые бронемашины, семь автомобилей и две гаубицы Д-20.

Удар ВС РФ

В ночь на 14 июня Вооружённые силы РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наёмников, а также по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.

Также в ведомстве сообщили, что авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 137 районах. В районе города Запорожья уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Кроме того, возле Новоандреевки (Запорожская область) уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, а около населённых пунктов Северск Малый и Часов Яр (ДНР) — склады боеприпасов 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотной бригад ВСУ.

Средства ПВО перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS. В ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях было сбито 20 украинских беспилотников.

ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наёмников

Ситуация на направлениях СВО

В Минобороны РФ рассказали о ситуации на линии соприкосновения.

На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск пресекла деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области. Уничтожены до 30 украинских боевиков, боевая бронемашина, два автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства.

На Краснолиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в ЛНР и ДНР, а также в Серебрянском лесничестве. Возле Григоровки (ДНР) ликвидирована украинская ДРГ. Украинские войска потеряли до 60 военнослужащих, одну БМП, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Д-20 и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

На Херсонском направлении уничтожены до 50 солдат ВСУ, девять автомобилей и самоходная артиллерийская установка «Акация».