Минобороны: ВС России ликвидировали более 205 украинских военных на Донецком направлении
Вооружённые силы России за сутки ликвидировали более 205 военнослужащих украинской армии на Донецком направлении.
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
Кроме того, российские войска успешно отразили две атаки ВСУ в районах Первомайского и Петровского.
Ранее стало известно, что ВС России отбили три атаки украинских войск в районе Макаровки в ДНР.
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