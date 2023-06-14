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Минобороны: ВС России ликвидировали более 205 украинских военных на Донецком направлении

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Вооружённые силы России за сутки ликвидировали более 205 военнослужащих украинской армии на Донецком направлении.
Минобороны: ВС России ликвидировали более 205 украинских военных на Донецком направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, российские войска успешно отразили две атаки ВСУ в районах Первомайского и Петровского.

Ранее стало известно, что ВС России отбили три атаки украинских войск в районе Макаровки в ДНР.

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