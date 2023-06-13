Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Российские войска отбили три атаки ВСУ в районе Макаровки

Короткая ссылка
ВС России отбили три атаки украинских войск в районе Макаровки в ДНР, заявили в российском Минобороны.

«Мужественными и решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнём артиллерии все атаки отражены. Из десяти бронетранспортёров ВСУ, задействованных в атаках, восемь были уничтожены», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, ВС России ночью нанесли удары по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ.

Также были отражены две атаки ВСУ в направлении населённого пункта Клещеевка.

В результате боёв были уничтожены до 350 украинских военных, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить