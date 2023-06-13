Российские войска отбили три атаки ВСУ в районе Макаровки

ВС России отбили три атаки украинских войск в районе Макаровки в ДНР, заявили в российском Минобороны.

«Мужественными и решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнём артиллерии все атаки отражены. Из десяти бронетранспортёров ВСУ, задействованных в атаках, восемь были уничтожены», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, ВС России ночью нанесли удары по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ.

Также были отражены две атаки ВСУ в направлении населённого пункта Клещеевка.

В результате боёв были уничтожены до 350 украинских военных, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей ВСУ.