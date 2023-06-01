«В 149 районах»: российские войска поразили 103 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ в течение суток поразили 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 149 районах СВО, сообщили в Минобороны РФ. Также были поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны. При этом на Донецком направлении подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки, тогда как штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряд спецназа «Ахмат» продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении.

Министерство обороны РФ сообщило о поражении более чем 100 артиллерийских подразделений ВСУ в зоне СВО.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации в течение суток поражены 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 149 районах», — сказал в ходе брифинга официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также были поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны в районе Северска (ДНР) и Горького (Запорожская область).

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины в Запорожской области, уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР и ДНР, перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

Помимо этого, военнослужащие подразделения БПЛА группировки «Юг» рассказали корреспонденту RT Илье Васюнину, как происходит настройка дронов и как их используют на линии фронта.

Как дроны-камикадзе работают на Артёмовском направлении

Ситуации на участках фронта

Официальный представитель Минобороны РФ также рассказал о ситуации на линиях соприкосновения в зоне СВО.

На Купянском направлении пресечены действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и ЛНР. Ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск уничтожены до 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнеметными системами группировки войск «Центр» уничтожены до 80 украинских военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-20 и склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны.

Также в районе Кременной (ЛНР) пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

На Донецком направлении подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки. При этом штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении.

Потери ВСУ за сутки составили до 395 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также две гаубицы Д-30. Вдобавок уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» ликвидированы до 120 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица Д-30.

Отражение атаки на Белгородскую область

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что утром 1 июня была сорвана попытка киевского режима осуществить теракт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области. Украинские формирования предприняли попытку вторжения на территорию РФ в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

«В результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа и ФСБ России террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, на приграничной территории со стороны Украины уничтожены более 30 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», один пикап.