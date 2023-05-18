Уничтожены значительные запасы вооружения: в Минобороны РФ сообщили об ударах по складам и резервам ВСУ

Российские военные в ходе СВО нанесли групповые удары по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также по резервам украинских войск. Как подчеркнули в ведомстве, в результате ударов были уничтожены значительные запасы вооружения ВСУ и пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий. Сообщается также, что российские ВС сбили самолёт Су-24 и вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины.

В Минобороны РФ рассказали некоторые подробности об ударах, которые наносились по украинским военным объектам в ночь на четверг, 18 мая. По данным ведомства, цель атаки была достигнута, все назначенные объекты поражены.

«Сегодня в течение ночи Вооружёнными силами РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также по резервам противника», — сообщили в пресс-службе МО.

Как подчеркнули в ведомстве, в результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий.

Обстановка в зоне СВО

В Минобороны также рассказали, что на Купянском направлении спецоперации за минувшие сутки были поражены подразделения противника, находившиеся в районах нескольких населённых пунктов Харьковской области. Кроме того, подразделения 138-й и 27-й мотострелковых бригад ВС РФ пресекли действия двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

По данным МО, противник за сутки потерял здесь до 60 человек, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-20.

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На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Центр» наносили удары по живой силе и технике ВСУ. Кроме того, подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии ликвидировали две ДРГ противника в районе населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР).

За сутки в этом секторе уничтожены более 75 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-30.

Тем временем на Донецком направлении штурмовые отряды продолжают бои по освобождению Артёмовска при активной поддержке подразделений воздушно-десантных войск.

Так, оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия Южной группировки войск поразили живую силу и технику противника в районах населённых пунктов Часов Яр и Богдановка (ДНР). Как уточнили в МО, авиация за сутки совершила здесь семь вылетов самолётов. Артиллерия, в свою очередь, выполнила 72 огневые задачи.

Общие потери противника в этом секторе составили до 200 военнослужащих ВСУ и наёмников, один танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районе Угледара (ДНР). Противник потерял до 150 человек убитыми и ранеными, а также пять автомобилей, боевую машину зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», гаубицу FH70 и артиллерийскую систему М777 производства США.

На Херсонском направлении за сутки уничтожены более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля.

По данным Минобороны, авиация и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 68 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 97 районах.

В частности, в районе населённого пункта Кривая Лука (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Истребительная авиация ВКС России сбила в районе Славянска (ДНР) фронтовой бомбардировщик Су-24 Воздушных сил Украины. А средства противовоздушной обороны сбили в районе населённого пункта Новопавловка (Запорожская область) украинский вертолёт Ми-8.

Кроме того, за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также уничтожено 11 украинских беспилотников.

Военкоры RT — о ситуации на передовой

Съёмочная группа RT вместе с военкором Владом Андрицей засняла неудачную попытку ВСУ прорваться на позиции российских сил в Запорожье.

Военкор RT рассказал о попытке прорыва ВСУ на российские позиции в Запорожской области

Как пояснил боец спецназа «Ахмат-Восток», атаку начал танк, после чего в ход пошли вражеские беспилотники, которые корректировали огонь машины.

«Очень близко по нам работает противник. Стояли, разговаривали с Асхабом по поводу вражеских «птичек». И вот во время работы стал атаковать танк. И под наши разговоры именно эти «птички» и стали корректировать танк», — рассказал Андрица.