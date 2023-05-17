Высокоточным оружием морского базирования: в Минобороны РФ заявили об ударе по складу с боеприпасами в Николаеве

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по крупному складу боеприпасов украинских войск, который был оборудован на территории судоремонтного предприятия в Николаеве. По данным Минобороны РФ, цели удара достигнуты. Кроме того, как рассказали в ведомстве, на Донецком направлении СВО в результате наступления подразделений ВДВ был занят более выгодный рубеж.

В Минобороны РФ сообщили об ударе по крупному складу боеприпасов ВСУ в Николаеве.

«Сегодня ночью Вооружёнными силами РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев», — заявил официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что цели удара были достигнуты, а назначенный объект поражён.

Обстановка в зоне СВО

В Минобороны также рассказали, что на Купянском направлении спецоперации ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Запад» поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Новосёловское (ЛНР), Масютовка, Ольшана и Петропавловка (Харьковская область). В этом секторе также пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки противник потерял здесь до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицу «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах ряда населённых пунктов ЛНР и ДНР.

В МО отдельно отметили, что подразделения 252-го мотострелкового полка отразили две атаки штурмовых групп ВСУ при поддержке двух танков в районе н. п. Червонопоповка (ЛНР). В результате было уничтожено свыше 30 украинских военных и один танк.

В общей сложности на этом направлении за сутки уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортёра, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Между тем на Донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести бои за западные кварталы Артёмовска. Подразделения группировки войск «Юг» сдерживали противника на флангах штурмовых отрядов.

По данным Минобороны РФ, наиболее сложная обстановка складывалась в районах населённых пунктов Красное и Богдановка (ДНР), где российские войска отразили семь атак ВСУ.

Отмечается, что в результате наступательных действий подразделений Воздушно-десантных войск занят более выгодный рубеж обороны.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы Южной группировки войск поразили живую силу и технику противника в районах населённых пунктов Константиновка и Красное (ДНР).

Наряду с этим российская авиация за сутки совершила семь вылетов самолётов в районе Артёмовска, а артиллерия группировки выполнила 64 огневые задачи.

В общей сложности противник за сутки потерял на Донецком направлении до 360 военнослужащих ВСУ и наёмников, четыре бронетранспортёра, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубицу L-119 производства Великобритании и САУ «Гвоздика».

Кроме того, в районе Авдеевки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, а в районе населённого пункта Ступочки (ДНР) поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Как рассказали в МО, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» поражены подразделения противника в районах ряда населённых пунктов ДНР и Запорожской области. За сутки противник потерял здесь до 150 человек, две бронемашины, шесть автомобилей и гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два бронеавтомобиля, три автомобиля, две САУ «Гвоздика» и гаубица «Мста-Б».

Работа авиации, артиллерии и сил ПВО

Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия группировок войск ВС РФ за минувшие сутки поразили 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 112 районах.

В частности, вблизи Херсона нанесён удар по пункту управления тактической группы «Гром» ВСУ, а в районе Преображенки (Запорожская область) поражён пункт управления подразделений 44-й артиллерийской бригады ВСУ. Кроме того, в районе острова Великий (Херсонская область) поражён наблюдательный пункт сил специальных операций ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 19 украинских беспилотников.