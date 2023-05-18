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Военкор RT Газдиев показал, как расчёт АГС трижды попал в окоп ВСУ на Северском направлении

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Военный корреспондент RT Мурад Газдиев показал, как российский расчёт АГС (автоматический гранатомёт на станке) трижды обстрелял окоп ВСУ на Северском направлении за минуту.
Военкор RT Газдиев показал, как расчёт АГС трижды попал в окоп ВСУ на Северском направлении
  • РИА Новости

«Есть один расчёт АГС в нашей 85-й бригаде, который никак не даёт ВСУ спокойной жизни», — заявил он.

По его словам, российские военные три раза подряд попали из гранатомёта в один и тот же окоп, в одно и то же место менее чем за минуту.

Газдиев уточнил, что российские бойцы при этом работали с практически максимальной дистанции.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины предприняли безуспешную попытку прорыва на позиции российских военных в районе Орехова в Запорожской области.

Это произошло тогда, когда съёмочная группа RT вместе с военкором Владом Андрицей снимала репортаж в этом районе.

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