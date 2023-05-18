Военкор RT рассказал о попытке прорыва ВСУ на российские позиции в Запорожской области

Вооружённые силы Украины предприняли безуспешную попытку прорыва на позиции российских военных в районе Орехова в Запорожской области. Это произошло тогда, когда съёмочная группа RT вместе с военкором Владом Андрицей снимала репортаж в этом районе.

Как рассказал боец спецназа «Ахмат», ВСУ атаковали, используя танк, и пытались корректировать огонь с беспилотников.

«Очень близко по нам работает противник. Стояли, разговаривали с Асхабом по поводу вражеских «птичек», и вот, во время работы стал атаковать танк. И под наши разговоры именно эти «птички» и стали корректировать танк», — заявил военкор Андрица.

По его словам, украинские военные выстрелили из танка три раза.

Ранее российские военные рассказали военкору RT Илье Васюнину об уничтожении украинских боевиков на Северском направлении.