Военкор RT рассказал о попытке прорыва ВСУ на российские позиции в Запорожской области
Как рассказал боец спецназа «Ахмат», ВСУ атаковали, используя танк, и пытались корректировать огонь с беспилотников.
«Очень близко по нам работает противник. Стояли, разговаривали с Асхабом по поводу вражеских «птичек», и вот, во время работы стал атаковать танк. И под наши разговоры именно эти «птички» и стали корректировать танк», — заявил военкор Андрица.
По его словам, украинские военные выстрелили из танка три раза.
Ранее российские военные рассказали военкору RT Илье Васюнину об уничтожении украинских боевиков на Северском направлении.