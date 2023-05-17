Российские военные рассказали об уничтожении украинских боевиков на Северском направлении

Российские военные рассказали военкору RT Илье Васюнину об уничтожении украинских боевиков на Северском направлении.

123-я бригада группировки «Юг» ведёт позиционные бои на Северском направлении — южнее Кременной и севернее Артёмовска (Бахмута).

Особенность этого участка — открытая местность. Чтобы попасть на наши позиции, надо пересечь поле в прямой видимости ВСУ и не попасть под вражеский огонь. Вдоль тропы много «лунных кратеров» — следов от разрыва мин и снарядов.

По словам российских военных, их задача — не допустить подхода украинских подкреплений на позиции, которые находятся в 500 м от нашего переднего края.

«Как только выявляем, что скопление пехоты пошло, то есть несколько человек одновременно встали в одну точку, сразу же наводим туда артиллерию, миномёт и наносим огневое поражение», — рассказал российский боец.

Ранее российские бойцы показали RT пример дрона-камикадзе, сделанного на 3D-принтере. Сбили его члены спецназа «Ахмат» в Кременной.