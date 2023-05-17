Российские бойцы показали сделанный ВСУ на 3D-принтере дрон-камикадзе

Российские бойцы показали RT пример дрона-камикадзе, сделанного на 3D-принтере. Сбили его члены спецназа «Ахмат» в Кременной.

Как рассказал командир подразделения спецназа «Ахмат», вся начинка находится в свободной продаже. Себестоимость — копейки по военным меркам.

По всей линии фронта сейчас их несчётное количество. Доставляют массу неудобств при отсутствии противодронных ружей. Такая пластиковая конструкция летит со скоростью 80—90 км/ч.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области начал работу центр производства FPV-беспилотников собственной разработки.