Российские бойцы показали сделанный ВСУ на 3D-принтере дрон-камикадзе
Как рассказал командир подразделения спецназа «Ахмат», вся начинка находится в свободной продаже. Себестоимость — копейки по военным меркам.
По всей линии фронта сейчас их несчётное количество. Доставляют массу неудобств при отсутствии противодронных ружей. Такая пластиковая конструкция летит со скоростью 80—90 км/ч.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области начал работу центр производства FPV-беспилотников собственной разработки.