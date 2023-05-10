Рогов заявил о начале производства FPV-беспилотников в Запорожской области
«Проект «Крылья победы» — новое направление нашей деятельности, запущено производство FPV-дронов в Запорожской области. Они уже работают на линии соприкосновения для разведки как дроны-камикадзе и как дроны, сбрасывающие гранаты», — цитирует его ТАСС.
По его словам, в настоящий момент речь идёт о производстве «сотен штук дронов в месяц». Все БПЛА запорожской разработки.
Он добавил, что соответствующий проект также занимается подготовкой операторов для FPV-беспилотников. Пока что обучение проходят полтора десятка человек.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области разработали FPV-дрон «Упырь».