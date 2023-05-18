В районе Серебрянского лесничества: российские военные вскрыли и поразили штурмовую группу ВСУ

Силами и средствами разведки группировки «Центр» вскрыто перемещение штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества, заявили в пресс-центре группировки ВС РС «Центр». В результате последовавшего за этим удара авиации противник понёс потери в личном составе и технике. Наряду с этим на Купянском направлении военные группировки «Запад» нанесли удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике подразделений ВСУ.

Сводки группировок войск

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные нанесли огневое поражение по району сосредоточения живой силы, огневых средств и скопления техники.

По его словам, в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки «Центр» вскрыто перемещение штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В результате авиационного удара противник понёс потери в личном составе и технике.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и уничтожены барражирующим боеприпасом «Ланцет» 152-мм гаубица «Мста-Б» и расчёт миномёта националистов.

В дополнение к этому российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты ВСУ типа «Фурия», «Лелека-100» и «Валькирия».

Также российские военные вскрыли перемещение личного состава и военной техники 66-й механизированной бригады ВСУ.

Артиллерия с применением корректируемого боеприпаса «Краснополь» уничтожила бронетранспортёр M113 западного производства.

Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, во время боевых действий на Купянском направлении авиация группировки нанесла удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и по подразделениям территориальной обороны.

Кроме того, артиллеристы группировки огнём из реактивной системы залпового огня «Град» и гаубиц «Мста-С» уничтожили миномётный расчёт и склад с боеприпасами.

Также на russian.rt.com МО России: ракетой «Кинжал» 16 мая в Киеве уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot

Наряду с этим расчёты ЗРК «Тор» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» поразили три разведывательных украинских беспилотника типа «Фурия».

Помимо прочего, вечером 17 мая в Минобороны РФ заявили, что в соответствии с уточнёнными данными 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США.

Обстановка на линии соприкосновения

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники заявил, что на Краснолиманском направлении противник начал более интенсивно применять беспилотники.

«Чаще всего используются разведывательные дроны, но также используются ударные и дроны-камикадзе», — написал он в Telegram.

Кроме того, по данным Марочко, на передовых позициях украинских войск практически отсутствует офицерский состав ВСУ.

«С целью сохранения командного состава украинским офицерам среднего и старшего звена запрещено находиться в так называемой красной зоне», — заявил он.

Как сообщил Марочко, посещение передовой разрешено офицерам только в исключительных случаях и по согласованию с вышестоящим руководством.

Взрывы на Украине

Минувшей ночью, по данным СМИ, воздушная тревога звучала на всей территории Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Дарницком и Днепровском районах города произошли взрывы. Он уточнил, что пострадавших в результате этих событий нет, обращений к медикам не зафиксировано.

Власти Одессы, в свою очередь, сообщили о взрыве на объекте промышленной инфраструктуры.

По данным украинских СМИ, взрывы также прозвучали в Винницкой, Хмельницкой и Харьковской областях.

Обстрелы Донбасса

За истекшие сутки украинские войска 59 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Противник применял при обстрелах реактивные системы залпового огня, артиллерию калибра 152 и 155 мм. В общей сложности выпущено 368 единиц различных боеприпасов.

Под огнём оказались несколько районов Донецка, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Еленовка, Благодатное и другие населённые пункты республики. Погибли пять мирных жителей, 24 получили ранения, в том числе ребёнок 2009 года рождения.

Повреждено 29 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.