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Марочко: командование ВСУ запретило украинским офицерам посещать передовые позиции

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование Вооружённых сил Украины запретило украинским офицерам посещать передовые позиции.
Марочко: командование ВСУ запретило украинским офицерам посещать передовые позиции
  • РИА Новости

Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что на передовых позициях ВСУ практически отсутствует офицерский состав.

«С целью сохранения командного состава украинским офицерам среднего и старшего звена запрещено находиться в так называемой красной зоне», — сказал Марочко.

По его словам, украинским офицерам разрешили посещать передовые позиции лишь в исключительных случаях после одобрения руководства.

В начале мая Марочко заявил, что приказом главы Минобороны Украины Алексея Резникова тыловые подразделения ВСУ переведены на усиленный режим несения службы.

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