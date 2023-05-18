Марочко: командование ВСУ запретило украинским офицерам посещать передовые позиции
- РИА Новости
Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что на передовых позициях ВСУ практически отсутствует офицерский состав.
«С целью сохранения командного состава украинским офицерам среднего и старшего звена запрещено находиться в так называемой красной зоне», — сказал Марочко.
По его словам, украинским офицерам разрешили посещать передовые позиции лишь в исключительных случаях после одобрения руководства.
В начале мая Марочко заявил, что приказом главы Минобороны Украины Алексея Резникова тыловые подразделения ВСУ переведены на усиленный режим несения службы.