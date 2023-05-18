Марочко: командование ВСУ запретило украинским офицерам посещать передовые позиции

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование Вооружённых сил Украины запретило украинским офицерам посещать передовые позиции.

Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что на передовых позициях ВСУ практически отсутствует офицерский состав.

«С целью сохранения командного состава украинским офицерам среднего и старшего звена запрещено находиться в так называемой красной зоне», — сказал Марочко.

По его словам, украинским офицерам разрешили посещать передовые позиции лишь в исключительных случаях после одобрения руководства.

В начале мая Марочко заявил, что приказом главы Минобороны Украины Алексея Резникова тыловые подразделения ВСУ переведены на усиленный режим несения службы.