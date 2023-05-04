«Работу ПВО зафиксировали в Киевской и Одесской областях»: на Украине сообщили о серии взрывов
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Взрывы на Украине
Минувшей ночью в нескольких регионах Украины сообщалось о взрывах. Глава киевской военной администрации Сергей Попко заявил, что интенсивность ударов по украинской столице в ночь на 4 мая стала самой высокой с начала года. Он также уточнил, что в Киеве зафиксирован четвёртый по счёту обстрел с начала мая.
По словам Попко, падение обломков зафиксировано в нескольких районах города, однако сообщений о пострадавших или повреждениях не приводится.
В свою очередь, глава Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что в Никополе повреждены газопровод и линия электропередачи. Кроме того, повреждения получило промышленное предприятие, на нём зафиксирован пожар, который позднее потушили.
Издание «СТРАНА.ua» сообщило, что, кроме Киева, взрывы также прогремели в Одессе.
«Работу ПВО зафиксировали в Киевской и Одесской областях», — говорится в сообщении.
По информации издания, воздушная тревога объявлялась в таких регионах Украины, как Черкасская, Кировоградская, Черниговская, Сумская, Киевская и Полтавская области.Также на russian.rt.com Власти Киева заявили о самой высокой с начала года интенсивности ударов по столице
Кроме того, председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил как минимум о двух взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Ротация и усиленный режим службы ВСУ
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что приказом главы Минобороны Украины Алексея Резникова тыловые подразделения ВСУ переведены на усиленный режим несения службы.
Речь идёт о подразделениях, находящихся в тыловых районах подконтрольной ВСУ территории Донбасса, а также в Днепропетровской и Харьковской областях.
«Запрещены увольнительные для военнослужащих, а также рекомендовано отозвать из отпусков офицеров и специалистов, обеспечивающих боеспособность», — написал он в Telegram.
По данным Марочко, это может быть связано как с перестраховкой и ожиданием ответных действий после проведенных Киевом террористических атак, так и с подготовкой к наступательным действиям.
Наряду с этим Марочко сообщил о ротации ВСУ на Краснолиманском направлении. По его словам, процесс идёт с большим трудом, потерями и задержками из-за постоянного огневого воздействия российских военных.
Обстрелы Донбасса
Украинские военные 76 раз открыли огонь по территории ДНР за истекшие сутки, заявили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Противник вёл огонь из артиллерии калибра 152 и 155 мм, а также из реактивных систем залпового огня. В общей сложности ВСУ выпустили 360 единиц различных боеприпасов. Под обстрелами оказались Донецк, Горловка, Макеевка, Яковлевка, Ясиноватая и другие населённые пункты республики.
По уточнённым данным, общее количество пострадавших при обстрелах мирных жителей ДНР за 3 мая достигло шести. Как уточнил мэр Донецка Алексей Кулемзин, среди пострадавших есть ребёнок.
«В результате ночного обстрела Будённовского района пострадали мужчина 1988 года рождения, женщина 1990 года рождения и мальчик 2017 года рождения», — написал он в Telegram.
Кроме того, повреждены как минимум шесть жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.
Между тем в представительстве Луганской Народной Республики сообщили об обстреле Алчевска ВСУ с применением системы HIMARS. Выпущено две ракеты.
Кроме того, Новая Каховка Херсонской области была обесточена из-за украинских обстрелов, ремонтные работы откладываются.
«В связи с повреждениями на линии 35 кВт без электроснабжения вновь остались все населённые пункты Новокаховского городского округа», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
Ремонтные работы отложены в связи с продолжающимися обстрелами со стороны украинских военных.