«Работу ПВО зафиксировали в Киевской и Одесской областях»: на Украине сообщили о серии взрывов

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Одессе. По данным властей Днепропетровской области, повреждено расположенное в Никополе промышленное предприятие, на нём возник пожар. Воздушная тревога также объявлялась в ряде других областей Украины. Наряду с этим сообщалось как минимум о двух взрывах на территории подконтрольного Киеву города Запорожье.

Взрывы на Украине

Минувшей ночью в нескольких регионах Украины сообщалось о взрывах. Глава киевской военной администрации Сергей Попко заявил, что интенсивность ударов по украинской столице в ночь на 4 мая стала самой высокой с начала года. Он также уточнил, что в Киеве зафиксирован четвёртый по счёту обстрел с начала мая.

По словам Попко, падение обломков зафиксировано в нескольких районах города, однако сообщений о пострадавших или повреждениях не приводится.

В свою очередь, глава Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что в Никополе повреждены газопровод и линия электропередачи. Кроме того, повреждения получило промышленное предприятие, на нём зафиксирован пожар, который позднее потушили.

Издание «СТРАНА.ua» сообщило, что, кроме Киева, взрывы также прогремели в Одессе.

«Работу ПВО зафиксировали в Киевской и Одесской областях», — говорится в сообщении.

По информации издания, воздушная тревога объявлялась в таких регионах Украины, как Черкасская, Кировоградская, Черниговская, Сумская, Киевская и Полтавская области.

Также на russian.rt.com Власти Киева заявили о самой высокой с начала года интенсивности ударов по столице

Кроме того, председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил как минимум о двух взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Ротация и усиленный режим службы ВСУ

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что приказом главы Минобороны Украины Алексея Резникова тыловые подразделения ВСУ переведены на усиленный режим несения службы.

Речь идёт о подразделениях, находящихся в тыловых районах подконтрольной ВСУ территории Донбасса, а также в Днепропетровской и Харьковской областях.

«Запрещены увольнительные для военнослужащих, а также рекомендовано отозвать из отпусков офицеров и специалистов, обеспечивающих боеспособность», — написал он в Telegram.

По данным Марочко, это может быть связано как с перестраховкой и ожиданием ответных действий после проведенных Киевом террористических атак, так и с подготовкой к наступательным действиям.

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Наряду с этим Марочко сообщил о ротации ВСУ на Краснолиманском направлении. По его словам, процесс идёт с большим трудом, потерями и задержками из-за постоянного огневого воздействия российских военных.

Обстрелы Донбасса

Украинские военные 76 раз открыли огонь по территории ДНР за истекшие сутки, заявили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Противник вёл огонь из артиллерии калибра 152 и 155 мм, а также из реактивных систем залпового огня. В общей сложности ВСУ выпустили 360 единиц различных боеприпасов. Под обстрелами оказались Донецк, Горловка, Макеевка, Яковлевка, Ясиноватая и другие населённые пункты республики.

По уточнённым данным, общее количество пострадавших при обстрелах мирных жителей ДНР за 3 мая достигло шести. Как уточнил мэр Донецка Алексей Кулемзин, среди пострадавших есть ребёнок.

«В результате ночного обстрела Будённовского района пострадали мужчина 1988 года рождения, женщина 1990 года рождения и мальчик 2017 года рождения», — написал он в Telegram.

Кроме того, повреждены как минимум шесть жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.

Между тем в представительстве Луганской Народной Республики сообщили об обстреле Алчевска ВСУ с применением системы HIMARS. Выпущено две ракеты.

Кроме того, Новая Каховка Херсонской области была обесточена из-за украинских обстрелов, ремонтные работы откладываются.

«В связи с повреждениями на линии 35 кВт без электроснабжения вновь остались все населённые пункты Новокаховского городского округа», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Ремонтные работы отложены в связи с продолжающимися обстрелами со стороны украинских военных.