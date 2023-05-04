Кулемзин: три человека в Донецке получили ранения при обстреле ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате ночного обстрела Будённовского района пострадали мужчина 1988 года рождения, женщина 1990 года рождения и мальчик 2017 года рождения», — написал он в Telegram.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что 4 мая в Запорожье произошли взрывы.
После взрывов в значительной части подконтрольного Киеву города Запорожье пропало электричество.