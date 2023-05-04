Рогов: в подконтрольном Киеву городе Запорожье пропало электричество после взрывов

Электричество пропало в значительной части подконтрольного Киеву города Запорожье после взрывов, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В значительной части города Запорожья после взрывов пропало электричество», — написал он в Telegram.

Ранее Рогов заявил, что в контролируемом киевскими властями городе Запорожье произошёл взрыв.

Позже он заявил о втором взрыве в городе.