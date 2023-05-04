Рогов: в подконтрольном Киеву городе Запорожье пропало электричество после взрывов
Электричество пропало в значительной части подконтрольного Киеву города Запорожье после взрывов, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В значительной части города Запорожья после взрывов пропало электричество», — написал он в Telegram.
Ранее Рогов заявил, что в контролируемом киевскими властями городе Запорожье произошёл взрыв.
Позже он заявил о втором взрыве в городе.
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