«Средствами противовоздушной обороны»: в МО РФ заявили о перехвате американской авиабомбы JDAM в зоне СВО

Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили одну управляемую авиационную бомбу JDAM производства США, заявили в Минобороны РФ. Также перехвачено четыре реактивных снаряда системы HIMARS и уничтожено 16 украинских беспилотников. Между тем штурмовые отряды продолжили бои на Донецком направлении. За сутки противник потерял более 385 военнослужащих и наёмников.

В Минобороны РФ заявили о перехвате американской авиабомбы JDAM в ходе специальной военной операции на Украине. До сих пор этот боеприпас в сводках Минобороны РФ не упоминался.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены четыре реактивных снаряда HIMARS и одна управляемая авиационная бомба производства США JDAM», — заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, силами ПВО уничтожено 16 украинских беспилотников.

Между тем авиация и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение прошедших суток поразили 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.

По данным Минобороны, в Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в Сумской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Обстановка на разных направлениях СВО

На Купянском направлении ударами авиации и артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ, находившиеся на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.

На Краснолиманском направлении оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия группировки войск «Центр» поразили подразделения противника на территории ЛНР. Уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, три пикапа, а также две гаубицы «Мста-Б».

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части Артёмовска, тогда как подразделения воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах.

Ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем Южной группировки войск поражены подразделения противника в районах нескольких населённых пунктов ДНР. За прошедшие сутки в данном районе авиация совершила девять вылетов, артиллерией выполнила 63 огневые задачи.

За сутки на Донецком направлении противник потерял более 385 военнослужащих ВСУ и наёмников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов ДНР и Запорожской области.

Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 70 украинских военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица «Гиацинт-Б».

На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 40 украинских военных, три автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б» и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Военкоры RT — о работе танкистов

Военкор RT Валентин Горшенин подготовил сюжет о работе танкистов в зоне СВО. Военнослужащие, в частности, рассказали об атаках беспилотников ВСУ. По словам механика-водителя с позывным Красный, БПЛА работают по российским боевым машинам практически на каждом выезде.

«Спастись от него просто. Потому что и сзади ветром его может сдуть, и мы маневрируем», — пояснил военный.

Военкор RT Валентин Горшенин — о работе танкистов в зоне СВО

Говоря о конкретном случае поражения со стороны БПЛА, он отметил, что предпринял манёвр, но беспилотник всё равно достал машину. В результате была погнута решётка, но танк практически не получил повреждений. Он также рассказал о конструкции украинских БПЛА.

«Сам беспилотник, к нему крепят просто обычный кумулятивный снаряд от РПГ. Когда попадает, то снаряд прожигает броню», — пояснил он.

Танкисты рассказали о случае, когда смогли эвакуировать раненых сослуживцев под ударами ПТУР и миномётным обстрелом.

«Мы затащили [раненого]. Я его на колени положил, начал бить по щекам, чтобы он не закрывал глаза. Доехали до Первомайска, там уже перегрузили на другую машину к медикам», — вспоминает наводчик-оператор с позывным Нож.

Раненым оказался командир другого танка с позывным Терминатор. Он, в свою очередь, рассказал военкору RT, что атака ВСУ произошла в момент, когда они колонной заходили в Попасную.

«Подбили впередиидущий танк, меня подбили, разбили гусеницу, мы не могли откатиться назад», — сказал военный. По его словам, в ходе этих событий он получил осколочное ранение правой руки.