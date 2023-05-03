Российские подразделения ведут бои на западе Артёмовска

В западной части Артёмовска российские подразделения ведут бои, заявили в Минобороны России.

«На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артёмовска. Подразделения воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах», — говорится в заявлении.

1 мая основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы продвинулись в Артёмовске на расстояние до 120 м на разных направлениях.

Ранее Пригожин заявил, что бойцы ЧВК продвинулись до 230 м на разных направлениях, под контролем ВСУ в городе остаётся 2,9 кв. км.