Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Российские подразделения ведут бои на западе Артёмовска

Короткая ссылка
В западной части Артёмовска российские подразделения ведут бои, заявили в Минобороны России.
Российские подразделения ведут бои на западе Артёмовска
  • РИА Новости

«На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артёмовска. Подразделения воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах», — говорится в заявлении.

1 мая основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы продвинулись в Артёмовске на расстояние до 120 м на разных направлениях.

Ранее Пригожин заявил, что бойцы ЧВК продвинулись до 230 м на разных направлениях, под контролем ВСУ в городе остаётся 2,9 кв. км.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить