Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Сумской области
- РИА Новости
«В районе населённого пункта Степногорск Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населённого пункта Прогресс Сумской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — указали в ведомстве.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулёв сообщил, что российские военные нанесли удар по командно-наблюдательному посту, пункту управления беспилотниками и складу с боеприпасами и техникой ВСУ в районе Херсона.