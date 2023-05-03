Средства ПВО перехватили в зоне спецоперации управляемую американскую бомбу JDAM

В Минобороны России сообщили о перехвате управляемой американской бомбы JDAM в зоне спецоперации.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и одна управляемая авиационная бомба производства США JDAM», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее телеканал NBC сообщал, что в США изучают сбой в работе систем JDAM на Украине.

Комплект JDAM устанавливается на неуправляемые бомбы, а после сброса снаряд «раскрывает крылья», что позволяет увеличить дальность действия оригинального оружия.

По данным СМИ со ссылкой на «секретные документы», которые утекли в сеть, сбои могут быть связаны с работой средств радиоэлектронной борьбы ВС России.