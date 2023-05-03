Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Средства ПВО перехватили в зоне спецоперации управляемую американскую бомбу JDAM

Короткая ссылка
В Минобороны России сообщили о перехвате управляемой американской бомбы JDAM в зоне спецоперации.
Средства ПВО перехватили в зоне спецоперации управляемую американскую бомбу JDAM
  • РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и одна управляемая авиационная бомба производства США JDAM», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее телеканал NBC сообщал, что в США изучают сбой в работе систем JDAM на Украине.

Комплект JDAM устанавливается на неуправляемые бомбы, а после сброса снаряд «раскрывает крылья», что позволяет увеличить дальность действия оригинального оружия.

По данным СМИ со ссылкой на «секретные документы», которые утекли в сеть, сбои могут быть связаны с работой средств радиоэлектронной борьбы ВС России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить