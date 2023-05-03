ВСУ выпустили более 400 боеприпасов: в ДНР заявили о 75 обстрелах со стороны Украины за сутки

Украинские военные за истекшие сутки обстреляли территорию ДНР 75 раз, заявили в представительстве республики в СЦКК. ВСУ вели огонь из артиллерии и реактивных систем залпового огня. В общей сложности противник выпустил более 400 различных боеприпасов. Погиб житель Донецка.

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили о 75 фактах ведения огня со стороны ВСУ за истекшие сутки.

Противник применял при обстрелах артиллерию калибра 152 и 155 мм, а также реактивные системы залпового огня. В общей сложности выпущено 424 единицы различных боеприпасов.

Под огнём ВСУ оказались 17 населённых пунктов республики. Кроме Донецка, обстрелы затронули Горловку, Озеряновку, Михайловку, Широкую Балку, Ясиноватую, Яковлевку, Новосёловку Вторую, Макеевку, Еленовку и другие населённые пункты.

По данным представительства ДНР в СЦКК, при обстрелах погиб один мирный житель Донецка. Повреждены пять домов в столице ДНР и Горловке, а также один объект гражданской инфраструктуры.

С наступлением 3 мая обстрелы ДНР продолжились. За ночь и утро представительство республики в СЦКК сообщило более чем о десяти фактах ведения артиллерийского огня со стороны ВСУ.

Уничтожение украинского самолёта

В Минобороны России заявили, что экипаж истребителя Су-35 Воздушно-космических сил РФ в зоне спецоперации обнаружил и уничтожил украинский военный самолёт.

«В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолёт ВСУ», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой министерства.

Отметим, что в сводке Минобороны РФ о ходе СВО от 2 мая также сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили три самолёта Воздушных сил Украины: два истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25.

В ещё одном сообщении Минобороны РФ артиллеристы Западного военного округа рассказали об уничтожении украинских военных, которые шли в наступление.

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«У нас работал взвод, мы выпустили по половине боекомплекта, по 20—25 снарядов. И нам потом докладывают, что мы уничтожили большое количество пехоты, которое шло в наступление на нас», — сказал военнослужащий.

Кроме того, в пресс-центре группировки «Восток» рассказали о ликвидации наблюдательного пункта ВСУ на Запорожском направлении.

«В ходе ведения воздушной разведки в районе Новоданиловки вскрыт наблюдательный пункт противника. Расчётом орудия «Гиацинт-Б» ликвидированы четыре боевика», — сказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Кроме того, упреждающим огнём артиллерии пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций российских военных. В результате уничтожены бронеавтомобиль «Козак», пикап и семь боевиков.

Удар по переправе ВСУ и пункту подготовки в Запорожье

Также по теме Рогов: в Запорожье произошли взрывы и стрельба В городе Запорожье, который находится под контролем армии Украины, были слышны взрывы и стрельба из стрелкового оружия.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники заявил, что на Краснолиманском направлении при возведении переправы ликвидировано отделение украинских военнослужащих.

По его словам, инженерное подразделение противника, занимающееся наведением переправы через реку Жеребец, было выявлено при помощи аэроразведки.

«Координаты были переданы нашему артиллерийскому подразделению, которое уничтожило как живую силу, так и технику противника. Расход боеприпасов составил три снаряда 122 мм», — написал Марочко в Telegram.

В свою очередь, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ударом по подконтрольному Киеву городу Запорожье накрыто место подготовки украинских войск иностранными инструкторами.

«На территории карьера в Шевченковском районе города Запорожья наши военные накрыли боевиков ВСУ, проводящих боевое слаживание», — цитирует Рогова РИА Новости.

По его словам, в момент поражения на полигоне находились в том числе иностранные инструкторы.