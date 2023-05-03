В ЛНР сообщили о ликвидации группы украинских военных на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
«На Краснолиманском направлении при возведении переправы ликвидировано отделение украинских боевиков», — сказал он РИА Новости.
По словам Марочко, бойцы обнаружили подразделение противника в районе Невского с помощью средств аэроразведки. Он уточнил, что украинские военные наводили переправу через реку Жеребец.
«Координаты были переданы артиллерийскому подразделению, которое уничтожило как живую силу, так и технику противника», — добавил Марочко.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожье накрыли место подготовки украинских военных.
1 мая Рогов сообщил, что ВСУ завершили переброску войск из центральных регионов Украины в подконтрольную им часть Запорожской области.