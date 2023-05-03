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В ЛНР сообщили о ликвидации группы украинских военных на Краснолиманском направлении

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Российские силы ликвидировали группу военных ВСУ из инженерного подразделения на Краснолиманском направлении, заявил Андрей Марочко, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке.
В ЛНР сообщили о ликвидации группы украинских военных на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

«На Краснолиманском направлении при возведении переправы ликвидировано отделение украинских боевиков», — сказал он РИА Новости.

По словам Марочко, бойцы обнаружили подразделение противника в районе Невского с помощью средств аэроразведки. Он уточнил, что украинские военные наводили переправу через реку Жеребец.

«Координаты были переданы артиллерийскому подразделению, которое уничтожило как живую силу, так и технику противника», — добавил Марочко.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожье накрыли место подготовки украинских военных.

1 мая Рогов сообщил, что ВСУ завершили переброску войск из центральных регионов Украины в подконтрольную им часть Запорожской области.

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