Российские силы ликвидировали группу военных ВСУ из инженерного подразделения на Краснолиманском направлении, заявил Андрей Марочко, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке.

«На Краснолиманском направлении при возведении переправы ликвидировано отделение украинских боевиков», — сказал он РИА Новости.

По словам Марочко, бойцы обнаружили подразделение противника в районе Невского с помощью средств аэроразведки. Он уточнил, что украинские военные наводили переправу через реку Жеребец.

«Координаты были переданы артиллерийскому подразделению, которое уничтожило как живую силу, так и технику противника», — добавил Марочко.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожье накрыли место подготовки украинских военных.

1 мая Рогов сообщил, что ВСУ завершили переброску войск из центральных регионов Украины в подконтрольную им часть Запорожской области.