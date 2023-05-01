ВСУ завершили переброску войск из центральных регионов Украины в подконтрольную им часть Запорожской области.

Об этом сообщил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Все три бригады уже переброшены на Запорожское направление», — заявил Рогов.

По его словам, в настоящее время бригады рассредоточиваются.

Ранее газета The Times сообщила, что украинская армия будет вынуждена провести наступление вне зависимости от того, готова она к этому или нет, потому что от этого зависит дальнейшая поддержка со стороны Запада.