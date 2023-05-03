В ДНР заявили об обстреле Донецка, Шевченко и Новобахмутовки со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли Донецк, Шевченко и Новобахмутовку снарядами калибра 155 мм, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что всего было выпущено двенадцать снарядов.
Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня.
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