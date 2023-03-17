С применением артиллерии, РСЗО и беспилотника: в ДНР заявили о 34 обстрелах со стороны ВСУ за сутки

Украинские военные 34 раза обстреляли территорию ДНР за истекшие сутки, заявили в представительстве республики в СЦКК. Под огнём оказались Донецк и ряд других населённых пунктов ДНР. Противник при обстрелах применял артиллерию, реактивные системы залпового огня и ударный беспилотник. В результате этих событий ранены три мирных жителя.

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили о 34 обстрелах со стороны ВСУ за истекшие сутки.

Украинские войска вели огонь из артиллерии калибра 122, 152 и 155 мм, а также из реактивных систем залпового огня. Наряду с этим применялся ударный беспилотник. Суммарно по направлению ДНР выпущены 182 единицы боеприпасов.

Под обстрелами оказались Донецк, Макеевка, Владимировка, Горловка, Ясиноватая и другие населённые пункты республики. За прошедшие сутки в представительство ДНР в СЦКК поступили сведения о ранении трёх мирных жителей.

Наряду с этим повреждены четыре дома и два объекта гражданской инфраструктуры.

В представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК заявили, что за истекшие сутки обстрелов населённых пунктов республики не зафиксировано.

Рогов — о жителях подконтрольных Киеву частей Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что жители подконтрольной киевским властям части Запорожской области покидают регион.

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«Жители оккупированной украинскими боевиками части Запорожской области начали покидать регион. Люди бегут от нацистского гнёта и опасности быть мобилизованными», — цитирует Рогова РИА Новости.

По его словам, запорожцы «не хотят воевать за режим Зеленского и ждут освобождения».

ВСУ оборудуют ложные позиции

Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил со ссылкой на собственные источники, что на Купянском направлении ВСУ стали применять бесшумные миномёты.

«Они опасны тем, что выпущенная мина летит, не издавая шума, и это не оставляет времени среагировать на выстрел», — написал он в Telegram. Предположительно, речь идёт о миномёте LMP-2017 польского производства.

По словам Марочко, средствами объективного контроля установлено, что миномёт используют манёвренные группы противника численностью до 30 человек.

Кроме того, он рассказал, что на сватовско-кременском участке ВСУ оборудуют ложные позиции и проводят маскировку, чтобы ввести российских военных в заблуждение.

По его словам, на ложных позициях используются макеты бронетехники и артиллерийских систем. Как уточнил Марочко, для имитации и скрытия от наземной радиолокационной разведки мест сосредоточения также отмечена установка противником металлических уголковых отражателей.

Российские танкисты готовятся противостоять западной технике

Между тем в Минобороны РФ рассказали, что экипажи российских танков Т-90М «Прорыв» интенсивно тренируются с целью уничтожения на Украине принадлежащих странам Североатлантического альянса танков.

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Как уточнили в ведомстве, танкисты изучают наиболее слабые и уязвимые места новейших танков западного производства, поставляемых для нужд ВСУ странами НАТО, а также оттачивают мастерство в огневой подготовке и управлении боевой машиной.

Как следует из сообщения Минобороны РФ, подготовка экипажей танков проходит в импровизированном классе на одном из полигонов тыловой зоны проведения спецоперации. В процессе обучения инструктора разъясняют военнослужащим тактические приёмы и рассказывают об особенностях ведения боя с боевыми машинами противника.

Наряду с этим операторы-наводчики и командиры танков тренируются в отдании целеуказаний и стрельбе по мишеням из 125-мм пушки и 7,62-мм зенитных пулемётов на дистанции до 4 км, а механики-водители оттачивают управление боевой машиной при передвижении по естественным препятствиям.

Как рассказали в Минобороны, после завершения боевого слаживания танковые экипажи приступят к выполнению задач в зоне проведения СВО.