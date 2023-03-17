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Марочко: ВСУ развернули под Артёмовском мобильный крематорий

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Украинские силовики развернули мобильный крематорий в районе села Миньковка к северо-западу от Артёмовска (Бахмута) в ДНР.
Марочко: ВСУ развернули под Артёмовском мобильный крематорий
  • AP
  • © Roman Chop

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Северо-западнее Артёмовска, в населённом пункте Миньковка, отмечена работа мобильного крематория», — цитирует его РИА Новости.

Марочко рассказал, что автомобильный комплекс расположен в лесистой местности на удалении от основных дорог.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ситуация в Артёмовске остаётся сложной, выводить войска Киев не собирается, идёт накопление сил противника в Часовом Яре.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.

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