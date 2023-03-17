Марочко: ВСУ развернули под Артёмовском мобильный крематорий
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Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Северо-западнее Артёмовска, в населённом пункте Миньковка, отмечена работа мобильного крематория», — цитирует его РИА Новости.
Марочко рассказал, что автомобильный комплекс расположен в лесистой местности на удалении от основных дорог.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ситуация в Артёмовске остаётся сложной, выводить войска Киев не собирается, идёт накопление сил противника в Часовом Яре.
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.