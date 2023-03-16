Пушилин заявил, что ситуация в Артёмовске остаётся сложной

Ситуация в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР остаётся сложной, выводить войска Киев не собирается, идёт накопление сил противника в Часовом Яре.

Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«По Артёмовску ситуация остаётся сложной, тяжёлой. Мы не видим предпосылок, что противник собирается выводить подразделения», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин рассказал, что в настоящее время идёт накопление сил ВСУ в Часовом Яре.

Ранее Пушилин сообщил о попытках ВСУ контратаковать на одном из участков Артёмовска.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.