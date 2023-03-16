Пушилин заявил, что ситуация в Артёмовске остаётся сложной
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Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
«По Артёмовску ситуация остаётся сложной, тяжёлой. Мы не видим предпосылок, что противник собирается выводить подразделения», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин рассказал, что в настоящее время идёт накопление сил ВСУ в Часовом Яре.
Ранее Пушилин сообщил о попытках ВСУ контратаковать на одном из участков Артёмовска.
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.