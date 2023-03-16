ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 275 военных: в Минобороны РФ рассказали о ходе спецоперации

Российские военные за минувшие сутки уничтожили до 275 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении, заявили в Минобороны РФ. Также в новой сводке о ходе спецоперации на Украине сообщается, что ВС РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку M109 Paladin и две гаубицы M777 производства США. Наряду с этим поражены украинский зенитный ракетный комплекс С-300, как минимум семь танков и другая техника.

В Минобороны РФ заявили, что ВСУ на Донецком направлении за минувшие сутки потеряли до 275 военнослужащих.

Как заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в ходе активных действий подразделений группировки войск «Южная», ударов авиации и огня артиллерии на Донецком направлении также уничтожено два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Ураган», гаубица Д-20, самоходная гаубица «Гвоздика» и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.

В свою очередь, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск «Восток» нанесла комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара и Павловки (Донецкая Народная Республика), а также нескольких населённых пунктов Запорожской области.

За сутки на этих направлениях противник потерял до 60 украинских военнослужащих, четыре танка, бронеавтомобиль, гаубицу Д-20, а также одну артиллерийскую систему М777 производства США.

На Херсонском направлении за сутки уничтожены более 35 украинских военных, один танк, две боевые машины РСЗО «Град», а также гаубица Д-30.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Как заявил Конашенков, на Купянском направлении ударами авиации и артиллерии группировки войск «Западная» поражены живая сила и техника противника на территории Харьковской области и Луганской Народной Республики. В результате уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, а также артиллерийская система М777.

На Краснолиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов ДНР. Уничтожены свыше 100 украинских военных, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ в течение суток поразили 93 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и технику в 186 районах.

Наряду с этим на территории ДНР поражены пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ, украинский зенитный ракетный комплекс С-300, а также зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Кроме того, истребительная авиация ВКС России сбила на территории ЛНР самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили восемь реактивных снарядов систем HIMARS и «Ураган», а также одну противорадиолокационную ракету HARM. Также уничтожено девять украинских беспилотников.

Сводки от группировок «Юг» и «Восток»

В группировках войск рассказали подробности о работе российских военных. В частности, в пресс-центре группировки «Юг» заявили, что российские военные за минувшую ночь уничтожили огневые позиции ВСУ и полевой склад боеприпасов в районе Марьинки (ДНР).

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«В районе населённого пункта Марьинка расчёты 152-мм гаубиц «Мста-Б» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили огневые позиции самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также полевой склад с боеприпасами националистов», — сказал начальник пресс-центра группировки «Юг».

Он также добавил, что на Авдеевском направлении военнослужащие 1-го армейского корпуса выявили временный пункт дислокации личного состава ВСУ при помощи разведывательных средств и тепловизоров.

Позднее координаты пункта оперативно передали на командный пункт, цели уничтожили ударами вертолётов армейской авиации.

Кроме того, в пресс-центре группировки «Восток» рассказали, что расчётом беспилотника «Орлан-10» подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота была вскрыта переброска до взвода боевиков 68-й егерской бригады ВСУ на трёх автомобилях.

Последовавшим артиллерийским ударом орудий «Мста-Б» были уничтожены бронеавтомобиль и до десяти националистов.

Кроме того, мобильная группа противника из состава 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ предприняла попытку разведки боем передовых подразделений группировки «Восток». Миномётным огнём российских войск, корректируемым с беспилотника, уничтожены пикап и живая сила противника.