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Сапёры ВВО начали разминировать поля в ДНР в преддверии посевной

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Сапёры Восточного военного округа начали обезвреживать поля сельхозугодий Донецкой народной республики от оставленных при отступлении украинскими боевиками мин.
Сапёры ВВО начали разминировать поля в ДНР в преддверии посевной
  • РИА Новости

При отступлении украинские боевики оставили в полях множество противотанковых мин в окружении противопехотных ловушек для самих сапёров, сообщает телеканал «Звезда».

Уточняется, что менее чем через месяц агротехника должна выйти на посевную в ДНР. Обезопасить местные поля — первостепенная задача для сапёров ВВО. Всего им предстоит обследовать более 250 га земель.

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о мерах поддержки для участников СВО.

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