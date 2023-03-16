Сапёры ВВО начали разминировать поля в ДНР в преддверии посевной

Сапёры Восточного военного округа начали обезвреживать поля сельхозугодий Донецкой народной республики от оставленных при отступлении украинскими боевиками мин.

При отступлении украинские боевики оставили в полях множество противотанковых мин в окружении противопехотных ловушек для самих сапёров, сообщает телеканал «Звезда».

Уточняется, что менее чем через месяц агротехника должна выйти на посевную в ДНР. Обезопасить местные поля — первостепенная задача для сапёров ВВО. Всего им предстоит обследовать более 250 га земель.

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о мерах поддержки для участников СВО.