Украинские войска во время разведки боем в Запорожской области потеряли свыше 40 человек и не менее восьми единиц бронетехники.

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Вчера были уничтожены свыше 40 боевиков и, судя по всему, не менее восьми единиц техники», — приводит его слова РИА Новости.

Рогов допустил, что попытки разведки боем украинских войск в Запорожской области будут продолжаться.

15 марта Рогов сообщил, что российские военные в Пологовском районе Запорожской области отбили атаку боевиков Вооружённых сил Украины.

По его словам, украинские власти продолжают перебрасывать большое усиление на Запорожское направление.