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Рогов: ВСУ потеряли 40 военных во время разведки боем в Запорожской области

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Украинские войска во время разведки боем в Запорожской области потеряли свыше 40 человек и не менее восьми единиц бронетехники.
Рогов: ВСУ потеряли 40 военных во время разведки боем в Запорожской области
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Вчера были уничтожены свыше 40 боевиков и, судя по всему, не менее восьми единиц техники», — приводит его слова РИА Новости.

Рогов допустил, что попытки разведки боем украинских войск в Запорожской области будут продолжаться.

15 марта Рогов сообщил, что российские военные в Пологовском районе Запорожской области отбили атаку боевиков Вооружённых сил Украины.

По его словам, украинские власти продолжают перебрасывать большое усиление на Запорожское направление.

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