Рогов: ВСУ потеряли 40 военных во время разведки боем в Запорожской области
- РИА Новости
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Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Вчера были уничтожены свыше 40 боевиков и, судя по всему, не менее восьми единиц техники», — приводит его слова РИА Новости.
Рогов допустил, что попытки разведки боем украинских войск в Запорожской области будут продолжаться.
15 марта Рогов сообщил, что российские военные в Пологовском районе Запорожской области отбили атаку боевиков Вооружённых сил Украины.
По его словам, украинские власти продолжают перебрасывать большое усиление на Запорожское направление.