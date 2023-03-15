Рогов сообщил, что ВСУ продолжают стягивать войска на Запорожское направление
- AFP
Об этом Рогов сказал РИА Новости.
«Режим (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского продолжает стягивать войска. Сейчас перебрасывается большое усиление боевиков ВСУ», — отметил он.
По его словам, Киев перебрасывает на данный участок фронта военных, которые прошли обучение в Великобритании, Германии и Польше.
Он добавил, что речь идёт о прибытии более 5 тыс. украинских военных.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Киев готовится к активным действиям в 20-х числах марта.