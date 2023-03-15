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Рогов сообщил, что ВСУ продолжают стягивать войска на Запорожское направление

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские власти продолжают перебрасывать большое усиление на Запорожское направление.
Рогов сообщил, что ВСУ продолжают стягивать войска на Запорожское направление
  • AFP

Об этом Рогов сказал РИА Новости.

«Режим (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского продолжает стягивать войска. Сейчас перебрасывается большое усиление боевиков ВСУ», — отметил он.

По его словам, Киев перебрасывает на данный участок фронта военных, которые прошли обучение в Великобритании, Германии и Польше.

Он добавил, что речь идёт о прибытии более 5 тыс. украинских военных.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Киев готовится к активным действиям в 20-х числах марта.

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