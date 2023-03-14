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Балицкий: Киев готовится к активным действиям в 20-х числах марта

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Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Киев готовится к активным действиям в 20-х числах марта.
Балицкий: Киев готовится к активным действиям в 20-х числах марта
  • AFP
  • © ANATOLII STEPANOV

«Мы знаем, что в районе 20-х чисел противник готовит активные действия», — цитирует его РИА Новости.

По словам Балицкого, пока неизвестно, будет ли это «действенная атака, ложные действия или отвлекающий манёвр».

Он добавил, что, по имеющимся данным, украинские подразделения получили боевое распоряжение ориентировочно на 20-е марта быть готовыми к атакующим действиям.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные проводят переброску авиации на Запорожское направление.

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