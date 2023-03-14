Сбит украинский МиГ-29, уничтожено три танка и 15 гаубиц: в Минобороны РФ рассказали о ходе спецоперации

За минувшие сутки российские военные только на Донецком направлении СВО уничтожили до 150 человек, три танка, две боевые бронированные машины, две артиллерийские системы М777 производства США, другую технику и вооружение. По данным Минобороны РФ, удары наносились по скоплению живой силы и техники противника в 142 районах. В частности, были уничтожены боевые машины РСЗО «Ураган» и «Ольха», сбит истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины.

В Минобороны России сообщили об уничтожении за сутки до 150 украинских военнослужащих на Донецком направлении спецоперации. Как заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в этом секторе также были уничтожены три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, два автомобиля, гаубица Д-20, САУ «Гвоздика», противотанковая пушка МТ-12 и две артиллерийские системы М777 производства США.

В результате ударов авиации и артиллерии группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили до 60 человек, две бронемашины, три пикапа, три автомобиля и гаубицу Д-20. Кроме того, в населённом пункте Водяное (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении за сутки уничтожены свыше 40 украинских военных, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и одна самоходная гаубица «Акация».

На Купянском направлении СВО ударами авиации и артиллерии Западной группировки войск были поражены подразделения ВСУ в Харьковской области. За сутки противник потерял до 75 человек, четыре самоходные гаубицы «Гвоздика», боевую машину пехоты, три автомобиля и одну пушку МТ-12.

На Краснолиманском направлении действиями группировки войск «Центр» и огнём артиллерии были нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в районах н. п. Ямполовка (ДНР) и Невское (ЛНР). За сутки в этом районе уничтожены свыше 95 украинских военных, две боевые бронированные машины, два пикапа, САУ «Акация», гаубицы Д-30 и М777.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия российской группировки войск поразили 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику противника в 142 районах.

«В районе населённого пункта Казачья Лопань Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня «Ольха», — сообщили в МО. — В районе населённого пункта Дальнее Донецкой Народной Республики уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган».

Наряду с этим на подконтрольной киевскому режиму территории ДНР были уничтожены американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37.

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Кроме того, истребительная авиация ВКС России сбила самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе Красноармейска (ДНР). Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Смерч» и «Ураган», уничтожили 17 украинских беспилотников.

По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации на Украине российские военные суммарно уничтожили более 3,4 тыс. беспилотников, почти 8,3 тыс. танков и других боевых бронированных машин, а также 401 самолёт, 220 вертолётов и значительное количество другой техники и вооружения противника.

Работа Росгвардии в ЛНР

Спецназ Росгвардии обнаружил в ЛНР радиозонд, использовавшийся украинскими диверсантами для передачи разведывательных данных о российских войсках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в процессе работы росгвардейцы выявили место выхода на связь спутникового комплекса Iridium.

«Координаты были переданы подразделению спецназа Росгвардии. В ходе разведки местности в указанном квадрате был обнаружен прибор, по предварительным данным, являющийся метеозондом, который противник адаптировал для передачи разведданных», — говорится в комментарии.

Как отмечается в сообщении, радиозонд передали специалистам для дальнейшего изучения.