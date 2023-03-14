Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что в Артёмовске находится до 10 тысяч военных ВСУ

Численность украинских военных в Артёмовске (Бахмуте) составляет от 7 до 10 тыс. Об этом сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Сказать точно, сколько там бойцов ВСУ, я не готов... Для удержания этого города там минимум от 7 до 10 тыс. было привлечено этих сил и средств примерно», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 1».

Алаудинов подчеркнул, что киевские власти вывели из города квалифицированные войска и пытаются удержать его с помощью мобилизованных.

Ранее сообщалось, что российские подразделения взяли под контроль одно из помещений Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артёмовске.