«В районе населённого пункта Марьевка»: российские ВС поразили командный пункт нацполка «Азов» в Запорожской области

Командный пункт националистического полка «Азов»* поражён российскими войсками в районе Марьевки Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Также ударами авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», пункты управления украинскими БПЛА и средствами РЭБ, командно-наблюдательные пункты подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны. Кроме того, средствами ПВО был сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск в Запорожской области поражён командный пункт нацполка «Азов»*. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населённого пункта Марьевка Запорожской области поражён командный пункт националистического полка «Азов», — сказал Конашенков.

Наряду с этим в Попов Яре (ДНР) уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», в Авдеевке (ДНР) и Двуречном (Харьковская область) — пункты управления украинскими беспилотными летательными аппаратами и средствами РЭБ, в Нетайлове (ДНР) и Успеновке (Запорожская область) командно-наблюдательные пункты подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны.

Кроме того, нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 207-ми районах.

Вместе с тем средствами противовоздушной обороны в районе Димитрова (ДНР) сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, также уничтожены 12 украинских беспилотников и перехвачены шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч».

Ситуация на линии соприкосновения

Официальный представитель Минобороны РФ также рассказал о ситуации на линии фронта в зоне СВО.

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Так, по его словам, на Купянском направлении за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также три автомобиля. На Краснолиманском направлении было ликвидировано до 180 украинских бойцов, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также одна самоходная гаубица «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Донецком направлении уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, самоходная гаубица «Гвоздика», самоходный миномет «Тюльпан», боевая машина РСЗО «Смерч», а также гаубица Д-30.

Вдобавок, на этом направлении были уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 80 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, а также гаубица Д-20. К тому были уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады территориальной обороны.

Запорожье

На подконтрольные Киеву территории Запорожской области стали поступать бойцы ВСУ, прошедшие подготовку в Великобритании. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

«В город Запорожье за последние дни прибыло порядка трёх с половиной тысяч украинских боевиков, прошедших обучение в Британии», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что курс обучения украинских военных на британских базах занимает около четырёх недель.

В то же время попавший в плен украинский солдат Евгений Крикливый рассказал, что после обучения на военной базе Warcop в Великобритании его и других военных забросили на фронт без вооружения.

«Забросили нас без оружия, без ничего, у нас была одна «моталыга», и то нам ее подарил другой батальон, потому что наша сгорела», — заявил он в разговоре с РИА Новости.

По его словам, на фронте он столкнулся с наплевательским отношением командования 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. В результате этого он и ряд его одполчан решили сдаться в плен.

Артёмовск

В Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили о завершении зачистки от украинских вооружённых формирований железнодорожной станции Ступки на севере Артёмовска.

Ранее корреспондент RT Игорь Жданов рассказал, как российские силы ведут наступление в направлении Артёмовска.

3 марта советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин подтвердил данные о том, что Артёмовск практически взят в окружение, кольцо смыкается.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.