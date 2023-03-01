С применением РСЗО и артиллерии: в результате украинских обстрелов ДНР за сутки погиб ребёнок и ранены девять жителей

В результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ за сутки погибла девочка 2014 года рождения, ранения получили ещё девять человек, в том числе мальчик 2017 года рождения. Об этом заявили в представительстве республики в СЦКК. В ЛНР сообщили о трёх обстрелах из РСЗО HIMARS, в результате которых ранены три мирных жителя и повреждено восемь многоквартирных домов.

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили о 22 фактах ведения огня со стороны украинских войск за истекшие сутки.

ВСУ применяли при обстрелах реактивные системы залпового огня (РСЗО), артиллерию калибра 152 и 155 мм. В общей сложности выпущено 110 единиц различных боеприпасов.

Целями обстрелов стали Донецк, Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Светлодарск и Мироновский. Из-за огня со стороны ВСУ погибла девочка 2014 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили девять мирных жителей, в том числе мальчик 2017 года рождения. Повреждены 22 дома и восемь объектов гражданской инфраструктуры.

В свою очередь, в представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК заявили о трёх обстрелах из РСЗО за сутки. Под огнём оказались Стаханов и Сватово, противник выпустил восемь ракет системы HIMARS.

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Ранены три мирных жителя, повреждены восемь многоквартирных домов, цеха Стахановского вагоностроительного завода и линия электропередачи.

Между тем в представительстве ЛНР в СЦКК также опубликовали сводные данные за февраль 2023 года. За месяц зафиксировано 15 обстрелов по 11 населённым пунктам республики с применением тяжёлого вооружения, в частности комплексов «Точка-У» (одна ракета), HIMARS (30 ракет) и артиллерии калибра 155 мм (семь снарядов).

В результате этих событий погиб один человек, ещё 11, в том числе ребёнок, получили ранения. Разрушено и повреждено 52 дома и десять объектов гражданской инфраструктуры, в том числе два образовательных учреждения.

Марочко — о ситуации на линии соприкосновения

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о переброске реактивного артиллерийского дивизиона ВСУ, оснащённого системами БМ-21 «Град», в район Часова Яра.

«Отмечено, что при разгрузке взводом обеспечения боеприпасов на купаже была маркировка на иностранном языке», — сообщил Марочко со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, по его данным, украинские националистические подразделения начали привлекать к участию в боевых действиях несовершеннолетних. Как заявил Марочко, группа примерно из 30 молодых людей прибыла в штурмовой батальон «Айдар»* для оказания помощи в ведении боевых действий.

По словам Марочко, многие из них ранее были замечены в молодёжном движении националистов и проходили обучение в детских лагерях, которые были направлены на экстремистскую и террористическую деятельность.

Между тем, как сообщает РИА Новости, на линию соприкосновения также направили сотрудников военкоматов на Украине. По данным агентства, соответствующее решение принято украинским оборонным ведомством из-за невыполнения плана по мобилизации.

«Сам факт отправки на передовую сотрудников военкоматов — это назидание последователям и военкомам других областей. На их примере руководство Украины показало всем остальным военкомам, что будет с ними в случае невыполнения поставленных планов», — сказал собеседник агентства.

СК и поставки химикатов на Украину

Следственный комитет РФ расследует обстоятельства поставки токсичных химикатов на территорию Украины. Накануне об этом сообщило Минобороны РФ.

Как напомнили в СК, в оборонном ведомстве заявили о прибытии в Краматорск железнодорожного состава, в одном из вагонов которого находились химические вещества.

«Груз, прибывший в сопровождении группы иностранных граждан, был перемещён к линии боевого соприкосновения, что наряду с одновременной поставкой средств защиты от токсичных химикатов может свидетельствовать о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества», — отметили в ведомстве.

Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям всех причастных лиц.

* Признан в России экстремистским и запрещён.