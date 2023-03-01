РИА Новости: на Украине сотрудников военкоматов отправили на фронт за невыполнение плана

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военных комиссариатов) Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей Украины отправлены на фронт за невыполнение мобилизационного плана, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Источник в центре комплектования и соцподдержки Черкасской области сообщил, что в Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областях военкомы не выполнили предписанный план по мобилизации, а сам процесс протекал очень вяло и занял больше планируемого времени», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники военкоматов были отправлены на фронт в качестве назидания из коллегам.

По данным источника, этим примером Украина показывает, что ждёт работников военкоматов в случае невыполнения плана.

Действие военного положения и всеобщей мобилизации было продлено на Украине ещё на 90 дней с 19 февраля.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что получил повестку в маршрутке по дороге на работу, после чего был направлен на фронт, несмотря на проблемы со здоровьем.