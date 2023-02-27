В районе Хмельницкого: в Минобороны РФ заявили об ударе по украинскому центру спецопераций

Российские военные в ходе СВО поразили украинский оперативный центр специальных операций «Запад» в районе Хмельницкого, а также нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки ВСУ около города Бровары. По данным Минобороны РФ, авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений Вооружённых сил Украины на огневых позициях, живую силу и технику противника в 173 районах.

Российские военные нанесли удар по оперативному центру специальных операций «Запад» в районе города Хмельницкий на Украине, заявили в Минобороны РФ.

Как рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 173 районах.

В частности, был нанесён удар по центру радиоэлектронной разведки ВСУ в районе населённого пункта Бровары (Киевская область).

Помимо этого, в районе Андреевки уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а около населённого пункта Доброполье (ДНР) поражена радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.

В свою очередь, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили пять украинских беспилотников.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Купянском направлении СВО подразделения Западной группировки войск наносили удары по живой силе и технике противника в районах Новосёловского (ЛНР) и нескольких населённых пунктов Харьковской области. За сутки на этом направлении уничтожено до 70 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении в результате ударов подразделений группировки войск «Центр», оперативно-тактической авиации и артиллерии противник за сутки потерял около 140 человек убитыми и ранеными, три бронемашины, три автомобиля, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

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На Донецком направлении в результате продолжения наступления Южной группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки уничтожено более 250 украинских военных, два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубица Д-20.

В районе Артёмовска был поражён склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, а около н. п. Новомарково (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделениями группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районе Угледара и ряда других населённых пунктов ДНР и Запорожской области. За сутки противник потерял в этом секторе до 95 человек, один танк, три бронемашины, автомобиль, три пикапа и гаубицу Д-20. Около н. п. Червоное был нанесён удар по складу боеприпасов.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военных, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе Снигирёвки (Николаевская область) уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.

Росгвардия предотвратила диверсию в ДНР

В пресс-службе Росгвардии заявили, что в ходе специальных мероприятий на территории ДНР спецназ ведомства обнаружил схрон в одном из заброшенных домов. Отмечается, что его содержимое могло быть использовано для совершения диверсионно-террористического акта, поскольку схрон был расположен вблизи маршрутов передвижения войск.

В тайнике росгвардейцы нашли и обезвредили осколочные миномётные мины, ручные гранаты, выстрелы к РПГ-7 и ёмкости, предположительно, с горючим веществом. Кроме того, в подвале была обнаружена банка с пластичным взрывчатым веществом массой до 3 кг, начинённая поражающими элементами и обмотанная проводами. Подчёркивается, что опасные находки были уничтожены на месте накладным зарядом с соблюдением мер безопасности.