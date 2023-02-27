Минобороны: ВС России уничтожили до 70 украинских военнослужащих на Купянском направлении

Западная группировка войск России уничтожила до 70 военных ВС Украины на Купянском направлении.

Об этом заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики, Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Ольшана, Лиман Первый и Синьковка Харьковской области», — сообщил он.

Конашенков уточнил, что на данном направлении уничтожено до 70 военных ВСУ, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

13 февраля подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия наращивает группировку на Купянском направлении.