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В окрестностях Мариуполя Росгвардия проверила данные о возможном информаторе ВСУ

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В окрестностях Мариуполя бойцы Росгвардии проверили данные о возможном информаторе Вооружённых сил Украины. Военкор RT Валентин Горшенин вместе со штурмовой группой выехал на адрес, чтобы проверить его данные.

В ходе проверки информация о бывшем военном ВСУ подтвердилась.

Как рассказал мужчина, он служил в украинских войсках два дня и получил ранение.

При этом он заявил, что форма у него не сохранилась, потому что её якобы и не выдали.

Также бывший военный заявил, что не проходил фильтрацию в связи с «большой очередью». 

«Когда попал в госпиталь, [никто из командования] даже не приезжали, не проведывали», — заявил он.

Бойцы Росгвардии после проверки не стали его задерживать, но переписали его данные.

Ранее Росгвардия обнаружила в Луганской Народной Республике документы, которые подтверждают участие США в дестабилизации ситуации в восточных регионах Украины.

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