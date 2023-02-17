В окрестностях Мариуполя Росгвардия проверила данные о возможном информаторе ВСУ
В ходе проверки информация о бывшем военном ВСУ подтвердилась.
Как рассказал мужчина, он служил в украинских войсках два дня и получил ранение.
При этом он заявил, что форма у него не сохранилась, потому что её якобы и не выдали.
Также бывший военный заявил, что не проходил фильтрацию в связи с «большой очередью».
«Когда попал в госпиталь, [никто из командования] даже не приезжали, не проведывали», — заявил он.
Бойцы Росгвардии после проверки не стали его задерживать, но переписали его данные.
Ранее Росгвардия обнаружила в Луганской Народной Республике документы, которые подтверждают участие США в дестабилизации ситуации в восточных регионах Украины.