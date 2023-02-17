В окрестностях Мариуполя бойцы Росгвардии проверили данные о возможном информаторе Вооружённых сил Украины. Военкор RT Валентин Горшенин вместе со штурмовой группой выехал на адрес, чтобы проверить его данные.

В ходе проверки информация о бывшем военном ВСУ подтвердилась.

Как рассказал мужчина, он служил в украинских войсках два дня и получил ранение.

При этом он заявил, что форма у него не сохранилась, потому что её якобы и не выдали.

Также бывший военный заявил, что не проходил фильтрацию в связи с «большой очередью».

«Когда попал в госпиталь, [никто из командования] даже не приезжали, не проведывали», — заявил он.

Бойцы Росгвардии после проверки не стали его задерживать, но переписали его данные.

Ранее Росгвардия обнаружила в Луганской Народной Республике документы, которые подтверждают участие США в дестабилизации ситуации в восточных регионах Украины.