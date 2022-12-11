«Цель — гражданская инфраструктура мирного города»: в Запорожской области заявили о гибели двух человек при обстреле ВСУ

В результате обстрела украинскими войсками окраин Мелитополя погибли два человека, ещё десять ранены. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, зафиксировано четыре целенаправленных попадания в коттеджный посёлок на выезде из города. Наряду с этим ВСУ продолжают обстрелы Донбасса. В Донецке сообщили о продолжающемся огне со стороны украинских войск. В результате новых обстрелов повреждены здания одного из детских садов города и медучреждения. В ЛНР заявили, что в Сватове повреждена коррекционная школа-интернат.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что 10 декабря около 21:00 ВСУ обстреляли окраины Мелитополя из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Цель — гражданская инфраструктура мирного города. Киевские нацисты совершили четыре целенаправленных попадания в коттеджный посёлок на выезде из Мелитополя», — написал Балицкий в Telegram.

По его словам, в результате удара полностью разрушена база отдыха, «где в субботу вечером ужинали люди, мирные граждане, работал персонал». По предварительным данным, погибли два человека, десять пострадали.

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), утром 11 декабря заявили, что за истекшие сутки зафиксировано 39 фактов ведения огня по территории республики.

Противник применял при обстрелах РСЗО «Град», артиллерию калибра 122, 152 и 155 мм, а также миномёты калибра 120 мм. В общей сложности выпущено 180 единиц различных боеприпасов.

Под огнём украинских вооружённых формирований оказались Донецк, Горловка, Майорск, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Троицкое, Ясиноватая, Красный Партизан, а также Каштановое, Яковлевка и Макеевка. Представительство ДНР сообщает о гибели в результате украинских обстрелов одного мирного жителя и ранениях ещё троих гражданских. Наряду с этим повреждено 19 домов и семь объектов гражданской инфраструктуры.

Утром 11 декабря обстрелы продолжились. В частности, по данным СЦКК ДНР, вновь было обстреляно несколько районов Донецка.

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Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, повреждения зафиксированы у здания одного из детских садов города. Наряду с этим у корпусов Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения им. Калинина повреждены кровля, фасад и остекление. В нескольких частных домах повреждены линии электропередачи, кровля, газовые трубы, остекление, заборы, хозяйственные постройки.

Кроме того, мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в воскресенье ВСУ открыли огонь по близлежащей территории.

«Украинские неонацисты ведут прицельный огонь по горловскому посёлку шахты имени Гагарина. Жителям покинуть улицы и держаться ближе к укрытиям», — написал он в Telegram.

В свою очередь, в представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК заявили, что за предшествующие сутки зафиксировано два обстрела ВСУ. Населённые пункты Сватово и Стаханов оказались под огнём РСЗО HIMARS, выпущено семь ракет.

В результате в Сватове повреждена коррекционная школа-интернат, в Стаханове разрушено здание банно-оздоровительного комплекса.

Использование РСЗО HIMARS по гражданским объектам

Ранее в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), опубликовали данные об использовании ВСУ американских РСЗО HIMARS.

Как подчёркивается в отчёте, западные кураторы, спонсирующие Украину, готовы воевать «исключительно на чужой земле и до последнего украинца, самыми грязными способами и без правил, нарушая все нормы международного гуманитарного права, международные конвенции».

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По данным центра, первое применение HIMARS против мирной инфраструктуры Донбасса было зафиксировано 28 июня, был обстрелян населённый пункт Перевальск в ЛНР.

Как отмечают в СЦКК, с этого дня по 10 декабря было совершено 185 ракетных атак с использованием HIMARS исключительно по гражданским объектам.

На территории ДНР зафиксировано 34 целенаправленных атаки по объектам социальной, производственной и гражданской инфраструктуры, на территории ЛНР — 151 такая атака.

В результате применения HIMARS военнослужащими ВСУ произошёл ряд крупных инцидентов с большим количеством жертв, в частности, обстрел волонтёрского центра в Степано-Крынке в июле (семь погибших, 39 раненых), обстрел исправительной колонии в Еленовке в том же месяце (47 погибших и 74 раненых), а также обстрел населённого пункта Алчевск в декабре (семь погибших и 27 раненых).