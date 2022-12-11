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Мобилизованные рассказали о встрече с иностранными наёмниками на Сватовском направлении

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Российские военнослужащие, призванные по частичной мобилизации, рассказали, что при выполнении боевых задач на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.
Мобилизованные рассказали о встрече с иностранными наёмниками на Сватовском направлении
  • РИА Новости

По словам одного из военных, они сидели в окопах и занимались обороной. Им поступил приказ отойти в центр посадки, так как по противнику планировалось нанести артиллерийский удар.

«Мы отошли к центру, и начали мелькать тени», — приводит РИА Новости заявление мобилизованного.

Российские военные спросили у группы пароль, на что услышали речь, предположительно, с польским или словацким акцентом.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что иностранные наёмники стали отказываться ехать в Артёмовск из-за сложной обстановки на этом участке фронта в Донбассе.

8 декабря российское Минобороны сообщило, что ударом высокоточным оружием ВКС России в Харьковской области уничтожены более 90 польских наёмников.

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