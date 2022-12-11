Мобилизованные рассказали о встрече с иностранными наёмниками на Сватовском направлении
- РИА Новости
По словам одного из военных, они сидели в окопах и занимались обороной. Им поступил приказ отойти в центр посадки, так как по противнику планировалось нанести артиллерийский удар.
«Мы отошли к центру, и начали мелькать тени», — приводит РИА Новости заявление мобилизованного.
Российские военные спросили у группы пароль, на что услышали речь, предположительно, с польским или словацким акцентом.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что иностранные наёмники стали отказываться ехать в Артёмовск из-за сложной обстановки на этом участке фронта в Донбассе.
8 декабря российское Минобороны сообщило, что ударом высокоточным оружием ВКС России в Харьковской области уничтожены более 90 польских наёмников.