Российские военные существенно продвинулись на Артёмовском направлении специальной военной операции, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, российская сторона полностью контролирует основные дороги региона, вследствие чего украинским войскам приходится перемещать свои силы «фактически по полям». По его словам, это приводит к большим потерям в рядах ВСУ. В ЛНР тем временем заявили, что удары ВС РФ по складам и логистическим маршрутам вынудили украинскую сторону снизить интенсивность обстрелов.

Вооружённые силы России существенно продвинулись на Артёмовском направлении и достигли огневого контроля всех основных дорог, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

«В этом направлении более существенное продвижение, потому что здесь мы уже полностью контролируем, у нас огневой контроль всех основных дорог, и противнику, особенно в последнее время, приходилось перемещать свои подразделения, маневрировать силами и средствами фактически по полям», — сказал он.

По его словам, ситуация играла на руку российским войскам, тогда как ВСУ несли «запредельные» потери.

Говоря о ситуации в целом, Кимаковский отметил, что недавние климатические условия не давали возможности активно перемещать бронетехнику, однако сейчас погода для российской стороны выдалась благоприятная.

Кроме того, он высказался о наступлении в районе Марьинки, отметив, что военным приходится продвигаться через укрепрайоны, которые противник возводил на протяжении восьми лет.

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«Это не даёт нам возможности очень быстро идти по Марьинке. Это метр за метром, дом за домом, улица за улицей мы продвигаемся вперёд», — пояснил он.

Кроме того, по словам Кимаковского, есть улучшения на Авдеевском направлении. Советник врио главы ДНР назвал это направление ключевым и стратегическим, поскольку оттуда ведутся обстрелы Ясиноватой, Макеевки и Донецка.

Потери украинских войск

Глава Снигирёвского района Херсонской области Юрий Барбашов заявил РИА Новости, что потери украинских войск за полтора месяца до начала отвода российских вооружённых сил составили не менее 10 тыс. человек.

«Если взять военную ситуацию от Снигирёвки до Днепра, на расстоянии этих 20 км за полтора месяца Украина потеряла не менее 10 тыс. военнослужащих», — сказал Барбашов.

По его словам, люди, «которые вот так воюют, явно преследуют цель не освобождения территории, а освобождения её от населения, которое называют своим».

В частности, Барбашов упомянул о случае, когда, по его словам, украинское командование отправило штурмом на Снигирёвку отряд из 20 бронемашин по местности, которая полностью простреливалась российской артиллерией. Как отметил Барбашов, командование ВСУ было осведомлено об этом факте.

Обстановка в ЛНР

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что успехи российских военных на Краснолиманском и Купянском направлениях заставляют украинское командование бросать в бой элитные резервы.

«Данное решение связано с угрозой для ВФУ прорыва их линии обороны, а также с провальными попытками штурма наших позиций», — заявил Марочко.

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Кроме того, он рассказал о результативности российских ударов по складам с боеприпасами украинских войск, а также нарушении логистических маршрутов. По словам Марочко, сложившаяся ситуация вынуждает ВСУ экономить снаряды.

«Данные обстоятельства вынуждают украинских боевиков сократить обстрелы гражданской инфраструктуры ЛНР, а также вести уже выборочные обстрелы наших позиций», — заявил он.

Репрессии на правом берегу Днепра

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские силы ведут проверки оставшихся на правом берегу Днепра жителей. По его словам, речь идёт о нескольких категориях лиц.

«Боевики националистических формирований и СБУ ведут проверку всех оставшихся жителей, в первую очередь разыскивая тех, кто участвовал в организации референдума о вхождении Херсонской области в состав РФ. Вторая категория лиц, подпавших под массовые чистки, — все бизнесмены, которых обвиняют в «коллаборационизме» лишь за то, что они продолжали работать при российских властях», — написал Сальдо в Telegram.

По его словам, в третью очередь «проверяют всех остальных жителей Херсона, которых поголовно считают предателями».

В то же время Сальдо заявил, что сами проверяющие боятся постоянно находиться на территории Херсона. По его словам, они приезжают утром, «делают своё грязное дело» и вечером уезжают в сторону Николаева.