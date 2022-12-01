Марочко: уничтожение складов ВСУ заставляет украинских военных экономить боеприпасы

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что регулярное уничтожение ВС России складов ракетно-артиллерийского вооружения вынуждает ВСУ экономить боеприпасы.

«Украинские боевики начали испытывать дефицит боеприпасов в связи с уничтожением их складов РАВ, а также нарушением поставок из-за трудностей с логистикой», — написал он в Telegram.

По его словам, в связи с этим украинские военные вынуждены сократить обстрелы гражданской инфраструктуры ЛНР.

30 ноября авиация ВКС России уничтожила склад группировки украинских войск «Хортица» в районе Днепропетровска.