Марочко: уничтожение складов ВСУ заставляет украинских военных экономить боеприпасы
- AP
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«Украинские боевики начали испытывать дефицит боеприпасов в связи с уничтожением их складов РАВ, а также нарушением поставок из-за трудностей с логистикой», — написал он в Telegram.
По его словам, в связи с этим украинские военные вынуждены сократить обстрелы гражданской инфраструктуры ЛНР.
30 ноября авиация ВКС России уничтожила склад группировки украинских войск «Хортица» в районе Днепропетровска.